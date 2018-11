Cutrone è la chiave: con lui il Milan può battere la Lazio, ecco perché

Patrick Cutrone è tra i migliori prospetti italiani in circolazione. Senza Higuain, il Milan deve affidarsi a lui per affrontare la Lazio

Nel big match contro la Lazio, il Milan è pronto ad affidarsi a Patrick Cutrone, che dopo gli impegni con la Nazionale Under 21 è pronto a caricarsi sulle spalle la squadra priva di Higuain.

Con 12 gol in campionato, il baby talento è l’unico giocatore nato dopo l’1 gennaio 1998 ad aver raggiunto la doppia cifra nella massima serie: una certezza per i rossoneri. Non solo: con le 7 reti all’attivo in Europa League è tra i migliori giovani in circolazione in chiave realizzativa. A partire dai 1996 in avanti nessuno, infatti, è ancora riuscito ad eguagliare il suo score.

Sicuramente, Cutrone deve fare i conti con molti giovani di indiscusso talento, ma per il momento il Milan può sorridere e coccolarsi il suo giovane fenomeno.