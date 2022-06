Lazio Milinkovic Savic, Tare a Londra: il Chelsea pensa alle contropartite

Il futuro di Milinkovic Savic al Chelsea? I rumors continuano ad inseguirsi visto che Tare si trova a Londra

Il futuro di Milinkovic Savic al Chelsea? Ancora offerte ufficiali non ne sono arrivate in casa Lazio, ma il fatto che Tare sia a Londra non fa altro che alimentare le voci.

I Blues vorrebbero il centrocampista e nell’affare potrebbero inserire il terzino Emerson Palmieri e Loftus Cheek, due giocatori graditi da Sarri. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.