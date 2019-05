Lazio, Milinkovic: «Voglio vincere altri trofei in biancoceleste»

Milinkovic Savic ha parlato il giorno dopo la conquista della Coppa Italia con la sua Lazio, vinta anche grazie ad un suo gol

La vittoria della Coppa Italia è stata speciale per tutta la Lazio e in particolar modo per Milinkovic, che appena entrato in campo ha segnato un gol pesantissimo. Ai microfoni del TGR Lazio, il centrocampista ha raccontato le sue emozioni.

«Ancora non so che dirti. Sono sotto shock. Sette Coppe Italia sono una bella cifra. Speriamo di vincerne ancora tante e portare altri trofei alla Lazio» ha dichiarato il Sergente.