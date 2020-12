Lazio-Napoli in tv e streaming: dove vederla

I biancocelesti di Simone Inzaghi sfidano i partenopei di Gattuso nel posticipo domenicale della 13ª giornata di Serie A: dove vedere Lazio-Napoli

La 13ª giornata di Serie A si chiude con il posticipo serale della domenica, che mette di fronte allo Stadio Olimpico di Roma la Lazio di Simone Inzaghi e il Napoli di Gennaro Gattuso. I biancocelesti si trovano al 9° posto con 18 punti, i partenopei occupano la 5ª posizione a quota 23. Lazio-Napoli: la partita si giocherà domenica 20 dicembre 2020 alle ore 20.45 nello scenario dello Stadio Olimpico di Roma. La gara sarà arbitrata dal signor Daniele Orsato di Schio.

Il big match Lazio-Napoli sarà trasmesso in tv in diretta e in esclusiva da Sky, sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite). La telecronaca di Lazio-Napoli è stata affidata a Riccardo Gentile, che sarà affiancato da Daniele Adani al commento tecnico. Il pre e il post partita vedrà protagonisti in studio per ‘Sky Calcio Show’ Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio, Giancarlo Marocchi, Marco Bucciantini e Giorgia Cenni.

Gli abbonati alla piattaforma satellitare potranno seguire la partita anche in diretta streaming su pc, smartphone e tablet attraverso l’app Sky Go, scaricabile su tutti i device iOS e Android. C’è poi l’opzione NOW TV, disponibile per i suoi utenti su smart tv tramite NOW TV Smart Stick. Ecco una lista aggiornata di tutti i siti dove poter vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.

Info e dove vederla

Competizione: Serie A 2020/2021

Quando: Domenica 20 dicembre 2020

Fischio d’inizio: ore 20.45

Dove vederla in tv: Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport (numero 251 del satellite)

Dove vederla in streaming: Sky Go, Now Tv

Stadio: Stadio Olimpico (Roma)

Arbitro: Daniele Orsato di Schio



