Lazio, non solo il Napoli su Luis Alberto: il Barcellona offre Denis Suarez

Il Barcellona anche ieri ha mandato degli osservatori all’Olimpico per studiare da vicino Luis Alberto

Non è passato inosservato lo straordinario rendimento di Luis Alberto in questa stagione con la maglia della Lazio. Il trequartista spagnolo ha attirato l’interesse di molti grandi club, su tutti il Barcellona, che anche ieri in occasione del derby Lazio-Roma ha inviato dei suoi osservatori allo stadio Olimpico per studiarlo da vicino.

Luis Alberto ha anche in Italia diversi estimatori. Non rappresenta una novità l’interesse del Napoli, ma i partenopei dovranno guardarsi bene dalla concorrenza dei catalani. Il Barca, infatti, avrebbe già individuato la contropartita da offrire alla Lazio nell’ambito di un’offerta milionaria. Si tratta di Denis Suarez, trequartista classe 1994 dotato di grande talento. Ci sarà fare i conti con due fattori, però. Da una parte la volontà del giocatore, dall’altra quella Lazio, intenzionata a non smantellare sull’altare del mercato una potenziale grandissima squadra.