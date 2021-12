Lazio, oggi altro tampone per Immobile: Sarri spera

Nella giornata di oggi, Immobile effettuerà un altro tampone confermare di essere negativo al Covid. La Lazio incrocia le dita

Oggi è la giornata decisiva per Ciro Immobile. Nonostante ci sia grande riserbo sulle sue condizioni di salute, nel pomeriggio di ieri è trapelata la notizia che l’attaccante fosse risultato negativo ad un tampone (non si sa se rapido o molecolare), negatività che andrà accertata definitivamente oggi.

Il Corriere dello Sport oggi in edicola spiega come in caso di confermata guarigione dal Covid-19, Immobile dovrà svolgere poi le consuete visite di idoneità per tornare regolarmente a disposizione di Sarri a partire da domani, giovedì 30 dicembre, quando a Formello la Lazio si radunerà per preparare la sfida del prossimo 6 gennaio contro l’Empoli. Tutti in casa biancoceleste incrociano le dita.

