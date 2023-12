Lazio, Pedro: «L’unica cosa che va bene oggi è la vittoria»

Intervenuto dai microfoni di DAZN dopo Lazio-Cagliari, il biancoceleste Pedro ha parlato così.

LE PAROLE – «Conoscevo Ranieri, ha fatto una grande impresa col Leicester. Non abbiamo fatto una grande partita, dobbiamo migliorare a livello di mentalità. Dobbiamo tornare a fare bene. Oggi vanno bene sono i 3 punti. Ranzato? Per tutta la settimana mi ha detto che facevo gol, esultando sono andato da lui. Dal campo si vede che a volte rallentiamo, manca qualcosa in tutti gli aspetti. Ripeto, unica cosa positiva è la vittoria per essere più tranquilli ma dobbiamo fare un passo avanti tutti. Sorteggio Euro 2024? Italia-Spagna sarà una bella partita, molto difficile».