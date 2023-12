Lazio, Pellegrini: «Non essere mai titolare si è fatto sentire»

Le parole di Luca Pellegrini, terzino della Lazio, dopo la vittoria contro il Genoa agli ottavi di Coppa Italia

Luca Pellegrini, terzino della Lazio, ha parlato a Mediaset dopo l’1-0 contro il Genoa.

PAROLE – «Sono contento, era importantissimo passare il turno. Non era facile, in campionato il Genoa ci aveva rotto le scatole e quindi va bene così. E’ sempre importante farsi trovare pronto, restare sul pezzo. Era difficile, 14 partite in panchina senza mai partire dall’inizio si fanno sentire ed è normale che uno come me ci tenga a essere a disposizione della squadra. Sono contento della prestazione».