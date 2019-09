Lazio Roma: Fonseca e le difficoltà difensive del 442

Il 442 della Roma di Fonseca sta incontrando parecchie difficoltà difensive. Si copre male lo spazio tra difesa e centrocampo

Lo Shacktar di Fonseca si contraddistingueva per un 442 molto compatto e solido in non possesso, anche nelle fasi di difesa posizionale. Tuttavia, i meccanismi della sua Roma devono essere oliati, e lo si è visto chiaramente contro la Lazio.

C’era sempre tanto spazio tra difesa e centrocampo. I biancocelesti hanno trovato costantemente l’uomo tra le linee. La slide di sopra rappresenta una di queste situazioni: la Roma è presa in mezzo. Centrocampo troppo alto e nessun difensore che accorcia.