Lazio-Roma, George Clooney atteso all’Olimpico per il derby ma…

Lazio-Roma: anche George Clooney voleva seguire il derby ma alla fine…

Lazio-Roma: un derby che attira l’interesse di tutto il mondo, perfino dei divi di Hollywood. E non è un’esagerazione, un’espressione forzata per dire che lo spettacolo fornito dalle squadre di Simone Inzaghi ed Eusebio Di Francesco è stato – a fasi alterne – degno di un film da Oscar. No, è soltanto la pura verità: come spieghereste allora la presenza di George Clooney all’Olimpico?

Anzi, meglio precisare: alla fine George Clooney allo stadio non c’è andato, ma come riportato da Sky Sport era attesto in tribuna fino a pochi minuti prima del via. Il sex symbol è stato costretto a disdire proprio quando le signore presenti allo stadio speravano di giocarsi l’occasione della vita, cercando di rubarlo alla moglie Amal. Niente da fare, sarà per il prossimo derby…