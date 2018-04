Lazio-Roma, Manolas: «Stasera come col Barcellona»

Kostas Manolas parla pochi minuti prima del via del derby Lazio-Roma

Il suo volto dopo il gol in Roma-Barcellona è già storia, ma Kostas Manolas crede di avere un altro appuntamento col destino: il derby Lazio-Roma di questa sera. Il difensore greco ha già smaltito la sbornia post-vittoria sui catalani in Champions League e ha fame di un successo contro i cugini che renderebbe questa settimana veramente indimenticabile per tutti i tifosi giallorossi.

Manolas ha già la ricetta per la vittoria, come ha dichiarato ai microfoni di Sky Sport: «Dobbiamo fare la partita come realizzata contro il Barcellona, concentrati dietro, la nostra difesa deve dare il massimo. Le immagini del mio gol le ho riviste tante volte, spero di fare bene anche stasera». Ripetere la partita contro il Barcellona, facile no?