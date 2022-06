Lazio, Romagnoli ha deciso: aspetterà i biancocelesti. Le ultime

Calciomercato Lazio: la trattativa per Romagnoli è in stand-by, ma il difensore avrebbe deciso di aspettare i biancocelesti

La Lazio ha sempre in Alessio Romagnoli l’obiettivo numero uno per rinforzare la difesa. Come sottolineato dal Corriere dello Sport, la trattativa ora sarebbe in una fase di stallo.

Il difensore avrebbe deciso di aspettare ai biancocelesti, che sarebbero la sua priorità. Occhio però a possibili altre forte, con il Monza che sarebbe pensando all’ormai ex capitano del Milan. Per quel che riguarda l’offerta, ballerebbero sempre 500mila euro: 2,5 milioni offerti contro i 3 richiesti.

