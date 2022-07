Lazio, Sacchi: «Sarri un grande stratega, ma squadra ancora un cantiere aperto»

L’ex allenatore italiano Sacchi ha analizzato la Lazio di Sarri in vista della prossima stagione

Arrigo Sacchi, storico ex allenatore italiano, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha analizzato la Lazio di Sarri in vista della prossima stagione.

LAZIO – «La Lazio è ancora un cantiere aperto. Maurizio Sarri è un bravissimo stratega che sta lavorando per costruire qualcosa d’importante. Nello scorso campionato, a tratti, si sono viste belle cose, però è mancata la continuità. Adesso, con un anno in più di lavoro, si può pensare

a un torneo nel quale i biancocelesti possano lottare per l’ingresso in Champions League, anche se sarà molto difficile».

