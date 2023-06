Lazio-Salernitana, Lotito trema per il caso plusvalenze

Claudio Lotito è ancora indagato insieme ad altri dirigenti per un presunto falso in bilancio nelle plusvalenze tra Lazio e Salernitana

Dallo scorso 5 aprile la Procura di Tivoli starebbe indagando su alcune operazioni tra i due club e come riportato da Tuttosport:«La Lazio rimane in silenzio, in attesa della notifica di chiusura dell’inchiesta: non è ancora stato definito né il reato d’accusa né tantomeno la competenza territoriale sull’organo giudicante. La società biancoceleste, come da comunicato emesso dopo il sequestro di aprile, ritiene di aver garantito la massima collaborazione agli inquirenti e ora attende solo di conoscere l’esito delle indagini per attivare immediatamente la macchina della difesa».