Lazio, Sarri un furia: tutte le accuse a Lotito

Dopo due ore e mezza di confronto gli animi tra Lotito e Sarri in casa Lazio sarebbero rimasti tesi soprattutto con le accuse lanciate dal tecnico al presidente.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, l’incomprensione di base è il calciomercato dei biancocelesti. Lotito è irritato per i suoi “no” ma, con tanti impegni di mezzo, dimentica di essersi comunque mosso in ritardo e di aver lasciato un vuoto, dopo l’addio di Tare, nell’organigramma societario. Tanti gli esuberi da piazzare e soprattutto la volontà di arrivare a quattro innesti fondamentali per il tecnico: Ricci, Zielinski, Berardi e Mario Rui (in alternativa a Pellegrini).