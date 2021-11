Lazio, Signori esalta Immobile: «È fantastico, da pazzi dargli dello scarso»

L’ex attaccante della Lazio Signori ha esaltato Ciro Immobile, nuovo re dei cannonieri della squadra biancoceleste

Giuseppe Signori, storico ex attaccante della Lazio, in una intervista a Il Messaggero ha parlato di Ciro Immobile e del primato conquistato come re dei bomber della squadra biancoceleste.

SUL RECORD DI IMMOBILE – «Sono davvero felice per lui, felicissimo e non sono certo parole di circostanza. Quando giocavo io e vedevo Piola lassù, sembrava irraggiungibile. Ciro è stato fantastico e se lo merita perché è un grande giocatore e un bravissimo ragazzo. Non lo conosco, ma si vede chiaramente che lo è, basta vedere come gioca, come si mette a disposizione degli altri. E poi è sempre sorridente. Mi piace tanto».

SUL FATTO DI PROVARE INVIDIA – «Assolutamente no, e perché mai? Sono contento di quello che ho fatto e che ho dato per la Lazio. Sono ancora legatissimo ai tifosi. Ciro se lo merita anzi, stramerita».

SULL’IMPORTANZA DI QUESTO RECORD – «Verissimo. Credo proprio che abbia fatto qualcosa di straordinario. Ognuno di noi, quando è piccolo, ha dei sogni e, quando fai il calciatore e l’attaccante battere i record è uno di quelli. Dio mio, quando sento che qualcuno lo definisce scarso rabbrividisco e ho pena per lui. Dei matti da legare. Uno può dire tutto eh, quando fai 160 gol con una sola maglia non si possono affermare certe cose. È un campione. E la cosa bella è che davanti ha ancora tanti anni, p giovane e, non gliela voglio tirare, ma può arrivare a 200 goal tranquillamente».

