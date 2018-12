Inzaghi carica la Lazio: «Siamo stati sfortunati, ripartiamo insieme!»

Cena di Natale per la Lazio, Simone Inzaghi carica biancocelesti in vista delle prossime gare: ecco le sue parole

Lazio a Spazio Novecento per la cena di Natale, il tecnico Simone Inzaghi ha preso la parola per fare il punto della situazione in casa biancoceleste: «Stiamo passando un momento difficile. Ci sono successe cose che capitano una carriera intera, invece a noi sono capitate una settimana. Il goal di tacco al 99′, una rete annullata per tre centimetri di fuori gioco».

Prosegue il tecnico, come riportano i colleghi di Lazionews24.com: «Sono consapevole di avere una grande squadra, una grande società dei grandi tifosi. I ragazzi sono stati tutti bravissimi e va applaudito per il percorso fatto ad oggi. Le famiglie si vedono quando c’è qualche problema e sono sicuro che questo spirito uscirà fuori. Daremo sempre di più, ma solo se siamo tutti uniti potremo fare sei mesi finali bellissimi, sperando di portare la Lazio dove merita».