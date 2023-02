Lazio, Tare: «Europa League una delusione, dobbiamo dare il massimo ora»

Le parole di Igli Tare nel pre partita di Lazio-Cluj, gara d’andata degli spareggi della Conference League

Igli Tare, DS della Lazio, ha parlato a Sky prima della gara contro il Cluj, valevole per lo spareggio di Conference League. Di seguito le sue parole.

CONFERENCE LEAGUE – «Io penso dopo un Europa League con grande delusione, penso che in questa competizione dobbiamo dare il massimo. Anche la formazione di oggi lo dimostra che non l’abbiamo sottovalutata per niente e che stasera cercheremo di fare un risultato importante per essere ottimisti per il futuro».

ROSA DELLA LAZIO – «Se ne parla delle squadre più blasonate a livello economico, figurati di quelle più giù ma fa parte del gioco. Oggi è un’occasione per chiunque, chi scende in campo per chi ha carenza di minutaggio e chi deve trovare una forma migliore. Una partita come quella di stasera è una grande occasione».

MARCOS ANTONIO – «È ovvio che è un ragazzo giovane, ci sono tanti fattori che ti lasciano indirizzare verso la strada che abbiamo preso. Sarri è un allenatore molto esperto, sa cosa fa e la cosa positiva è che la viviamo quotidianamente in allenamento. Lui è un giocatore di grande valore, non mi esprimo così facilmente su un giocatore. È un professionista, cerca di dare il massimo in ogni allenamento e il suo tempo arriverà. Ha bisogno di ambientarsi e dobbiamo essere bravi a dargli il giusto tempo per farlo».

LEGGI ALTRE NOTIZIE SU LAZIONEWS24.COM