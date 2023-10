Lazio, tensione tra Lotito e Sarri: il ds Fabiani deve mediare

Tensione in casa Lazio tra Lotito e Sarri, dopo le parole di quest’ultimo sul mercato. Il ds Fabiani chiamato a mediare

Come riportato dal Corriere dello Sport, c’è un clima decisamente teso in casa Lazio dopo la sconfitta di sabato contro il Milan e le successive dichiarazioni di Maurizio Sarri in conferenza stampa.

Le parole del tecnico hanno incontrato il disappunto di Lotito che al contrario del Comandante ritiene di aver costruito una grande Lazio. «Ero a Paestum, non so cosa abbia detto e come. E poi abbiamo un direttore, se ne occuperà lui. Oggi non vado a Formello». Parole nette e sintomo di un rapporto non più così saldo. A Fabiani dunque il compito di mediare a Formello dopo il dialogo già avuto nella notte di San Siro. Ieri il DS ha fatto capire a Sarri che il mercato è finito e che dopo aver sbagliato le prime due partite la Lazio deve risalire in classifica.

LEGGI ALTRE NOTIZIE SU LAZIONEWS24.COM