Lazio, Tudor: «Qui puoi venire e lavorare bene, è un progetto»

Igor Tudor, allenatore della Lazio, ha parlato in occasione della conferenza stampa di presentazione come nuovo tecnico biancoceleste

Igor Tudor è stato il protagonista della conferenza stampa andata in scena a Formello nella giornata di oggi. Lazionews24 ha seguito LIVE le sue dichiarazioni.

CHE SQUADRA HA TROVATO – «Ho trovato mezza squadra, tanti sono in nazionale. Mi hanno dato una buonissima impressione. E’ una squadra di bravi ragazzi disposti a lavorare. C’è una cultura di lavoro già fatta, fa onore al tecnico precedente. E’ bello per un allenatore quando viene che c’è già questa cultura del lavoro. I ragazzi sanno che si deve fare meglio, però partire e vedere che c’è voglia di fare è un buon inizio. Poi ogni allenatore porta un po’ di suo, bisogna essere attenti nel cambiamento, mantenendo le cose che non mi piacciono e inserendo le mie cose come allenatore».

PERCHE’ HA ACCETTATO LA LAZIO – «E’ una squadra importante, in pochi non piacerebbe venire alla Lazio. Non servono giustificazioni. Poi qui l’allenatore è importante, si valuta per avere un progetto. Tante squadre lo dicono, ma da fuori, grazie al presidente, qua è davvero un progetto. Puoi venire e lavorare bene, ci sono tutte le cose giuste per fare bene».

