Lazio, Zambrotta parla della decisione dei biancocelesti di andare avanti con Inzaghi, e della prossima stagione

Gianluca Zambrotta è stato intercettato dai microfoni di Lalaziosiamonoi.it: «Secondo me ha fatto un ottimo campionato l’anno scorso mancando di poco l’obiettivo. Ha un allenatore capace come Inzaghi, capisce di calcio e ha fatto bene in questi anni».

«Lotito è molto oculato ma competente. Può lottare fino all’ultimo per la Champions League. Un bene che sia rimasto Inzaghi, Lotito l’ha voluto e credo sia positiva la decisione di restare».