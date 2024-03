Leao: «Il Milan, Ibra, Pioli, Cardinale: il mio calcio è felicità»

Le parole di Rafael Leao, attaccante del Milan, al Corriere della Sera, in cui si racconta a 360° in occasione dell’uscita del suo libro

Il suo libro, Smile, racconta molto su chi è Rafa Leao. Il portoghese del Milan si racconta oggi con una lunga intervista al Corriere della Sera. Ecco alcuni estratti.

IL CALCIO É FELICITA’ – «È la gioia dei bambini che giocano per strada, in tutti i luoghi del mondo».

I SOCIAL – «I social sono pericolosi, non è un mondo positivo. Troppo odio, troppe cattiverie. Le cose che so non le ho imparate lì. Li uso perché devo averli per il mio lavoro, però non mi piacciono. Si sorride poco sui social».

LA SUA RISPOSTA A UN HATER RAZZISTA – «Sui social e non solo esiste gente così, purtroppo. Manca spesso l’educazione in famiglia, a scuola. Lui non sa nemmeno cosa ha fatto. E questo è un problema: i razzisti spesso non si rendono nemmeno conto di essere razzisti».

TATUAGGIO DI MARTIN LUTHER KING – «Ne ho uno anche di Nelson Mandela. Per noi neri, sono due grandi uomini che hanno combattuto fino alla fine per far capire che siamo tutti uguali, indipendentemente dal colore della pelle. Ho voluto che il loro messaggio fosse su di me per sempre. Ho tanti sogni, uno di questi è un mondo senza razzisti».

IBRA DICE CHE É UN GENIO – «Non sono un genio. Però lui ha fatto alzare tanto il mio livello. Mi parla di tutto, non solo del calcio. Avevo bisogno di lui: mi ha aiutato non solo come calciatore, ma anche come uomo. È molto importante per me. Lo era quando giocava, lo è anche adesso».

IDOLI – «Cristiano Ronaldo. Quando ero piccolo, Ronaldinho. Nella musica non ho un vero idolo. L’unico forse Bob Marley. Ho anche un suo tatuaggio».

PIACE AI BAMBINI – «Forse proprio perché gioco come i piccoli, che vogliono divertirsi»

COSA GLI DICE SEMPRE PIOLI – «Sei sempre l’ultimo».

COSA GLI DICE GERRY CARDINALE – «Non ci vediamo spesso, ma mi vuole bene, mi aiuta. Mi ha anche dato il suo numero di telefono, ma non l’ho mai chiamato, non vorrei disturbarlo. Anche l’a.d. Giorgio Furlani mi è molto vicino: mi parla anche in portoghese. Gran persona».