Clamoroso Leao, escluso dal ritiro del Portogallo: il motivo

La decisione di Roberto Martinez, allenatore del Portogallo, su Rafael Leao del Milan. Tutti i dettagli in merito

Dopo aver segnato il gol dell’1-0 nell’amichevole di ieri tra Portogallo e Svezia, Rafael Leao non prenderà parte insieme ad altri sette compagni alla seconda amichevole in programma per martedì 26 marzo a Lubiana.

La decisione è stata presa da Roberto Martinez per un semplice caso di rotazioni, con il che vuole provare il suo impianto di gioco con altri profili. Leao farà quindi subito ritorno in Italia per prepararsi ai prossimi impegni con il Milan.

