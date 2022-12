Lecce, Baroni: «Sarebbe stato bello non fermarsi. Idee e coraggio alla base e... il mercato? Ci pensa Corvino»

Marco Baroni, allenatore del Lecce, ha parlato alla Gazzetta dello Sport della stagione della sua squadra e di alcuni ragazzi

«Siamo la squadra più giovane d’Italia e la quinta in Europa. Ripartiamo dalla Lazio, squadra che assieme a Napoli e Milan gioca il miglior calcio. Il difficile viene ora, ancora non abbiamo fatto nulla nonostante abbiamo chiuso bene il 2022. Sarebbe stato bello non fermarsi visto che eravamo nel nostro momento migliore».

GIOVANI – «Qui ci sono idee e coraggio, puntiamo sui giovani e abbiamo creato un gruppo che mettesse tanta voglia e partecipazione. Gonzalez? Ha le potenzialità per diventare un giocatore importante e di alto livello. Mercato? Mi fido di Corvino e il mio compito è quello di allenare, non voglio sprecare energie in altro modo».