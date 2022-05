Lecce, Baroni sul futuro: «Ho dato quello che dovevo. Il rinnovo...»

Marco Baroni, tecnico del Lecce, ha parlato in vista della prossima stagione dove i salentini giocheranno in Serie A

Marco Baroni ai microfoni della Gazzetta dello Sport ha parlato del possibile futuro al Lecce.

LE PAROLE – «Sono sereno. Ho dato tutto quello che dovevo. So che c’è una società attenta, che saprà valutare il mio operato e il nostro percorso insieme. Con il presidente Saverio Sticchi Damiani vanto un ottimo rapporto. C’è la voglia di firmare il contratto, ma non avverto ansia in questo momento di festa».