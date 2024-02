Lecce D’Aversa: «Dobbiamo imparare a reagire dopo i gol»

Le parole di Roberto D’Aversa, tecnico del Lecce, in conferenza stampa in vista della partita dei salentini con il Torino

Roberto D’Aversa ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida del Lecce contro il Torino. Di seguito le sue parole.

PARTITA – «Si parte col pensiero di andare a fare risultato. Dobbiamo accantonare la partita di Bologna, ma allo stesso tempo tenerla in mente: dobbiamo dare il 100% sotto l’aspetto fisico e della determinazione. Il Torino è la terza miglior difesa, sarà una battaglia».

SCONTRO FISICO – «Il Torino è una squadra molto fisica, è un fattore che potrebbe incidere».

IN COSA POSSONO MIGLIORARE – «I cali nel corso dei 90 minuti non sono dovuti ad un aspetto fisico, dato che spesso vinciamo negli ultimi minuti. A Genova è accaduto che subendo il primo tiro abbiamo preso gol e perso certezze. Dobbiamo migliorare su questo: è normale subire gol, poi bisogna reagire. È un aspetto psicologico. L’età media della squadra è bassa, si può migliorare sull’aspetto delle letture del momento della gara».

DUBBI DI FORMAZIONE – «Quando si giocano gare ravvicinate si pensa a tutto. Krstovic-Piccoli è un ballottaggio che ci può essere. Quando si prepara una gara si ragiona sull’inizio ma anche sulle scelte in corsa. Due mediani? I numeri iniziali contano poco, tanto dipende dal tipo di partita che andiamo a fare».

ASSENZA BANDA – «Non è precauzionale, se non parte è perché non è in grado di giocare in questa partita».