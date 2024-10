Lecce, Gotti: «Momento DIFFICILE? La squadra lavora BENE, è SOLO sfortuna. Sul ruolo di Rebic dico QUESTO»

Le parole di Luca Gotti, allenatore del Lecce, in vista della gara di Serie A dei giallorossi contro l’Udinese. Tutti i dettagli in merito

Luca Gotti ha parlato in conferenza stampa in vista di Lecce-Udinese.

MOMENTO DIFFICILE – «Veniamo da tre partite senza soddisfazioni. Però posso dire che la squadra ha lavorato bene. Non credo il tema sia tattico. La squadra deve proseguire un percorso di miglioramento: ancora non riesce a gestire bene i momenti della partita. In una partita ci sono altalene emotive di un certo tipo. Dopo una sberla c’è un motivo in cui non sei ancora lucido e questo ci sta capitando. Il livello della Serie A non permette questo genere di errori».

RUOLO REBIC – «Ha prevalentemente giocato esterno, quella è la sua mattonella. Devo cercare di mettere i giocatori a loro agio e creare delle dinamiche di squadra funzionali».

RITORNO OUDIN – «Ci sono giocatori che hanno caratteristiche mirate e Oudin ha ottima disponibilità tecnica. Devo attingere di volta in volta dalle caratteristiche migliori per affrontare la partita».

PARTITA PIU’ DIFFICILE – «Per me la partita con l’Udinese non è come le altre, ma per il Lecce è una partita come le altre trentotto. Non carichiamola di cose diverse».