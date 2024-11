Lecce Juve, i convocati: nove assenze per Thiago Motta. La lista completa, con tante prime volte

Convocati Juve per il Lecce: nove assenze per il tecnico Thiago Motta. Ben cinque giovani si aggiungono alla rosa a disposizione: la lista



Attraverso i canali ufficiali, la Juventus ha pubblicato la lista dei convocati in vista del match contro il Lecce, in programma domani sera alle ore 20.45. Ancora out McKennie, Vlahovic Nico Gonzalez, Douglas Luiz, Savona ed Adzic oltre ai lungodegenti Milik, Cabal e Bremer. Prima chiamata invece per ben cinque giovani, come annunciato dal tecnico bianconero in conferenza. Sono infatti presenti nella lista Montero, Owusu, Pagnucco, Pugno e Papadopoulos.

LA LISTA COMPLETA

1 Perin

4 Gatti

5 Locatelli

6 Danilo

7 Conceicao

8 Koopmeiners

10 Yildiz

15 Kalulu

19 Thuram

21 Fagioli

22 Weah

23 Pinsoglio

27 Cambiaso

29 Di Gregorio

40 Rouhi

42 Montero Benia

43 Owusu

44 Pugno

45 Papadopoulos

46 Pagnucco

51 Mbangula