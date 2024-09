Serata pazza in LECCE-PARMA: gol, SPETTACOLO e finale rovente, le PAGELLE dei migliori

Le pagelle dei migliori in campo di Lecce-Parma, finita con un incredibile pareggio nei minuti finali: ecco i migliori per i giornali

Un pareggio pazzo quello di Lecce-Parma, dove le squadre, entrambe in 10 uomini, regalano uno spettacolo emozionante fino all’ultimo secondo, con la squadra di Pecchia che negli ultimi minuti evita il ko con due gol in un minuto. Di seguito i voti dei migliori in campo secondo la Gazzetta dello Sport e Tuttosport: tutti d’accordo sul migliore dei salentini – Dorgu – mentre per i ducali la critica si divide.

LA GAZZETTA DELLO SPORT

LECCE DORGU 7.5 – «Letale e freddo sul gol di sinistro, fa espellere Cancellieri e se la cava anche da terzino quando i suoi rimangono in 10».

PARMA ALMQVIST 7 – «Con lui in campo è un tutto un altro Parma: la sua velocità è letale e segna il gol dell’ex che riapre i giochi».

TUTTOSPORT

LECCE DORGU 7.5 – «Chirurgico quando si trova davanti a Suzuki. Fa espellere Cancellieri».

PARMA HAINAUT 7.5 – «Uomo della Provvidenza per il 2-2».