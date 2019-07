Lecce, Rossettini si presenta: «Voglio sentirmi protagonista»

Lecce, Rossettini si presenta dopo essere arrivato dal Genoa: «Ogni anno per me significa mettersi in gioco, voglio essere protagonista»

Luca Rossettini, nuovo difensore del Lecce arrivato dal Genoa, si è presentato con la sua nuova squadra di fronte alla stampa. Queste le parole del giocatore:

«Per me ogni anno significa rimettersi in gioco, non mi accontento e voglio sentirmi protagonista anche quest’anno per centrare con la squadra un obiettivo importantissimo. Sulla scelta ha inciso la conoscenza del ds Meluso, con cui ho lavorato quando avevo 22 anni a Padova. A distanza di anni ci siamo ritrovati, sono uno che crede nel destino».