Lecce in Serie A: presidente e ds in bici da Teramo a Loreto

Il presidente e il ds del Lecce hanno iniziato il percorso in bici tra Teramo a Loreto per festeggiare la promozione in Serie A

Promessa mantenuta. Questa mattina, come riportato da ANSA, il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani, e il direttore sportivo, Mauro Meluso, hanno iniziato la pedalata in bici da Teramo fino al santuario di Loreto.

In questo modo i due hanno mantenuto fede alla promessa fatta a maggio, prima della promozione del Lecce in Serie A. Per festeggiare il salto nella massima serie, percorreranno ben 115 km in bicicletta.