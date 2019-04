Leeds, Bielsa obbliga i suoi a subire gol: «Nostro 1 a 0 antisportivo» – VIDEO

Incredibile dimostrazione di fair play in Inghilterra: l’allenatore della squadra di casa chiede ai suoi di subire l’1 a 1

Marcelo Bielsa, detto El Loco, è stato il protagonista di un gesto di estrema sportività durante il match tra il suo Leeds e l’Aston Villa, valido per la Football League Championship, seconda categoria inglese.

Il Leeds ha sbloccato il risultato intorno durante il secondo tempo grazie alla rete di Mateusz Klich, subito contestata dagli ospiti. Il motivo del reclamo sarebbe stata la decisione dei padroni di casa di continuare a giocare nonostante l’infortunio subito da uno dei giocatori avversari, l’azione avrebbe poi condotto al gol dell’1 a 0.

L’allenatore Bielsa avrebbe così deciso, in accordo con l’arbitro, di far segnare agli ospiti l’1 a 1, riprendendo così a giocare in una situazione di parità. L’atto di fair play è stato subito applaudito dai tifosi ospiti, ed è diventato velocemente virale sui social.