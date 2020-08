Lega Pro, Ghirelli: «Il timore più grande è legato alla ripresa. Si rischia il collasso»

Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro, ha parlato dopo le iscrizioni di 52 club su 55 aventi diritto, al prossimo campionato di Serie C

ISCRIZIONI – «Sono, prima di tutto, dispiaciuto per i tre club che non si sono iscritti. Si è rilevato un alto numero di iscrizioni anche in un periodo difficile per tutto il Paese: ciò si deve principalmente alla capacità attrattiva della Lega Pro e del suo campionato, oltre alle misure adottate, come l’abbassamento dei costi. Il timore più grande è legato alla ripresa: se non viene allentato il protocollo sanitario, se non si riaprono gli stadi e se non ci sono sponsor. In autunno si aggiunge la restituzione di quanto rinviato per tributi e tassazioni».

DECRETO LEGISLATIVO – «Nel Dl si dovrebbero trovare risposte sul credito d’imposta e sulle procedure per la cassa integrazione. Abbiamo riconfermato la necessità di verificare le misure del protocollo sanitario così come la necessità della riapertura graduale degli stadi. Temi che sono stati esposti dalla Lega Pro assieme al Comitato 4.0, del quale fanno parte le leghe maschile e femminile di basket e pallavolo, ma anche l’atletica, ai ministri Gualtieri e Spadafora e ai Gruppi parlamentari. Non c’è più tempo, si rischia il collasso. La situazione potrebbe diventare non sopportabile per i club e per la funzione sociale che opera la Lega Pro sul territorio».