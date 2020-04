Lega Pro, ufficiale: sospeso definitivamente il campionato Berretti 2019/20

Il campionato nazionale Berretti 2019/20 è stato definitivamente sospeso: il comunicato ufficiale della Lega Pro

La Lega Pro ha annunciato la sospensione definitiva del campionato nazionale Berretti 2019/20 a causa dell’emergenza Coronavirus. Di seguito il comunicato ufficiale.

«Preso atto del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 recante “Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale”, considerate le condizioni di incertezza e il periodo estremamente delicato derivante dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, valutata la concreta difficoltà nel concludere le attività ufficiali del Campionato Nazionale “Dante Berretti” e delle successive Fasi Finali (Fase Finale A e Fase Finale B) per la stagione in corso nonché ritenuta la necessità di tutelare la salute dei giovani tesserati; visto il Com. Uff. n. 187/A della F.I.G.C. pubblicato il 16 aprile 2020; la Lega Pro dispone di sospendere definitivamente lo svolgimento del Campionato Nazionale “Dante Berretti” per la stagione sportiva 2019-2020».