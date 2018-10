Leonardo allenatore del Milan? Il dirigente potrebbe rimpiazzare Rino Gattuso sulla panchina rossonera

Rino Gattuso rischia l’esonero. La panchina del tecnico del Milan è tornata a traballare e le prossime due sfide potrebbero essere determinanti per il futuro del tecnico calabrese. C’è sempre Roberto Donadoni sullo sfondo, lontano, lontanissimo Antonio Conte che potrebbe rimpiazzare Lopetegui sulla panchina del Real Madrid. Il Messaggero riporta una clamorosa indiscrezione: Leonardo potrebbe sostituire Rino Gattuso in caso di definitivo tracollo dei rossoneri contro Sampdoria e Genoa. Un’ipotesi che in società stanno valutando.

Il poliedrico Leo ha già allenato il Milan. L’ultima parentesi in panchina è arrivata nel 2007 ma è durata 70 giorni: il brasiliano si è seduto sulla panchina dell’Antalyaspor tra il 28 settembre e il 6 dicembre. L’ultima esperienza prima della parentesi turca nel 2011, poi la decisione di lasciare la panchina nerazzurra per volare in Francia, per un nuovo ruolo da dirigente nel PSG. Il Milan ora potrebbe decidere di affidargli nuovamente la panchina. E si tratterebbe di un ritorno visto che il brasiliano ha sostituito Ancelotti nel 2009. Quello era il Milan del 4-2-fantasia. Difficilissima, praticamente impossibile, la pista che porta ad Arsene Wenger nonostante il prossimo arrivo dell’ad Gazidis, che viene dall’Arsenal. Il Milan ripensa a Leonardo.