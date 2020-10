Leverkusen, rimpianto Bosz: «Gotze voleva venire al Bayer»

Peter Bosz ha parlato del trasferimento al PSV di Mario Gotze

Mario Gotze si è trasferito, un po’ a sorpresa, al PSV Eindhoven. A parlare del passaggio in Olanda del centrocampista tedesco è stato Peter Bosz, allenatore del Bayer Leverkusen, in una intervista al De Telegraaf.

«Uno come Gotze ti aspetti che giochi in un grande club di un grande paese calcistico. Il PSV è un grande club, ma in un paese calcistico più piccolo. Voleva venire al Leverkusen, ma noi abbiamo anche il giovane Florian Wirtz che gioca in quella posizione».