La Serie A è ancora in vacanza: ma che match in Liga e Ligue 1!

Serie A ancora in vacanza ma in Spagna e in Francia si scende in campo: spazio alla Liga e alla Ligue 1

Mentre la Serie A TIM e la Serie BKT si godono la pausa dopo le fatiche della prima parte di stagione, DAZN non va in vacanza e continua ad offrire agli amanti dello sport grandi eventi internazionali. Weekend ricco dunque quello sulla piattaforma di streaming che dall’11 al 13 gennaio trasmetterà i grandi match di Liga e Ligue 1, Heineken Champions Cup, NHL e NFL che gli appassionati potranno seguire in diretta e on demand.

C’è tanta Francia nel weekend sulla piattaforma di streaming di Dazn. La 20esima giornata di Ligue 1 si apre venerdì sera alle 19:00 con il Lille, secondo in classifica, che scenderà in campo allo Stadio Michel d’Ornano contro il Caen per continuare a cullare il sogno della Champions League. Alle 20:45 segue un altro grande match che vedrà il Lione impegnato contro il Reims nella rincorsa al secondo posto. Sabato alle 17.00, invece, la capolista PSG affronterà l’Amiens per consolidare il proprio primato. Sempre sabato alle 20.00 il Lille, secondo in classifica, scenderà in campo allo Stadio Michel d’Ornano contro il Caen per continuare a cullare il sogno della Champions League. La giornata si chiuderà domenica alle 21.00 con Marsiglia – Monaco, match dal grande fascino in terra transalpina.

In Spagna, invece, spazio alla 19esima giornata di Liga che sabato alle 16.15 vedrà il Valencia impegnato contro il Real Valladolid per cercare di non perdere il treno per l’Europa. Domenica 13 gennaio scenderanno in campo le big. Alle 12:00 l’Atletico Madrid sarà impegnato contro il Levante nella rincorsa al primo posto, mentre il Barcellona scenderà in campo contro l’Eibar alle 18.30 per consolidare il proprio primato in classifica. Alle 20:45, invece, il Real Madrid, dopo le ultime performance, è chiamato al riscatto contro il Real Betis.