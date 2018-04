Liga, Seedorf si sblocca: prima vittoria col Deportivo

Il Deportivo La Coruna batte il Malaga 3-2 e riapre la corsa salvezza

Segnali incoraggianti erano arrivati già una settimana fa, quando l’Atletico Madrid aveva battuto il suo Depor soltanto per 1-0 su calcio di rigore di Gameiro. Oggi è arrivata la conferma che il lavoro di Clarence Seedorf può portare buoni frutti. Il Deportivo La Coruna ha infatti battuto il Malaga per 3-2 nello scontro salvezza della 31esima giornata della Liga.

Due volte in vantaggio con Perez e Adrian, i padroni di casa erano stati riacciuffati in entrambe le occasioni da Rolan. Decisivo per la vittoria ancora una volta il gol di Adrian. Con questo successo il Deportivo si porta a meno 5 punti dal Levante e tiene aperta la corsa salvezza. Al contrario affonda definitivamente il Malaga, da stasera ultimo della Liga e a 11 lunghezze dalla quota utile per evitare la retrocessione.