Ligue 1, brutto ko per il Marsiglia di De Zerbi: il dato

Grande vittoria dell’Auxerre contro il Marsiglia ennesima sconfitta in casa per la squadra di Roberto De Zerbi

È stata una brutta serata per il Marsiglia di Roberto De Zerbi. La squadra biancazzurra ha subito un brutto stop tra le mura amiche contro l’Auxerre con il risultato finale di 3-1 per il club di Pelissier.

Tre gol in un tempo per l’Auxerre con Sinayoko, Perrin e l’ex Sassuolo e Napoli Traore. Il gol di Greenwood su rigore è solamente quello della bandiera e per il Marsiglia arriva la terza sconfitta in casa, dove ha raccolto solo un successo, due pareggi e per il resto solo sconfitte. Peggio solamente Montpellier e Angers.