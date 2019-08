Ligue 1, il Psg cade a sorpresa sotto i colpi di un ex Serie A: la squadra di Tuchel superata di misura dal Rennes

Il Psg sconfitto in Ligue 1, un risultato che fa sempre notizia. Questa volta è stato il turno del Rennes, che ha così vendicato la sconfitta in Supercoppa di Francia contro i parigini. I ragazzi di Stéphan si sono infatti imposti 2-1 in casa, portandosi al primo posto con 6 punti insieme a Lione e Nizza.

Apre le marcature Cavani, poi tocca al Rennes: il primo gol è di M’Baye Niang, l’ex centravanti di Milan e Torino riscattato in estate dai granata per 15 milioni di euro, quindi a completare la rimonta è Del Castillo.