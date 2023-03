Ligue 1, nuovo tonfo del PSG: ko contro il Rennes in casa

Ligue 1: una rete nel finale del primo tempo e una in apertura di ripresa: il Rennes vince in casa del PSG per 2-0

Dopo l’eliminazione dalla Champions League arriva anche una sconfitta per il PSG in Ligue 1. In casa contro il Rennes finisce 2-0 per gli ospiti: a segno Ekambi al 45′ del primo tempo e poi ad inizio della ripresa il bis di Kalimueando.

Questa sera l’OM, in caso di vittoria contro il Reims, potrà così avvicinarsi alla vetta, andando a -9 dai parigini.