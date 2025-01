Ligue 1, i risultati della 16ª giornata: dopo la sosta invernale il PSG vola in classifica, solo un pari per il Lille, stasera il Lione

Ligue 1, i risultati della 16ª giornata, si riparte dopo la sosta invernale: il PSG vola in classifica, solo un pari per il Lille, stasera il Lione

La Ligue 1 riparte dopo la sosta invernale con la 16ª giornata di campionato, inaugurata ieri dalla vittoria del PSG nel big match contro il Monaco. 4-2 per i parigini, guidati da Dembelé autore di una doppietta decisiva. Oggi invece il Nizza e il St-Étienne hanno trovato due vittorie: la prima contro il Rennes importante in chiave Europa, decisiva in lotta salvezza invece per i biancoverdi. Chiude il turno questa sera il Lione contro il Montpellier.

PSG-Monaco 2-4 (24′ Doué, 53′ Ben Seghir rig. [M], 60′ Embolo [M], 64′ Dembelé, 83′ Ramos, 90’+7′ Dembelé)

Nizza-Rennes 3-2 (12′ Guessand, 27′ Kalimuendo [R], 34′ Diop, 45’+5′ Labrode, 49′ Truffert [R])

St-Étienne-Reims 3-1 (42′ Nakamura [R], 50′, 57′ Boakye, 80′ Stassin)

Lilla-Nantes 1-1 (40′ Gudmundsson, 70′ Abline rig. [N])

Lione-Montpellier ore 21.00