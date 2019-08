La Roma vince per 3-2 contro il Lille in amichevole: decisivo un gol di Cristante. Il tabellino finale del match

Continua la preparazione estiva per la Roma di Fonseca. Alle ore 18 di questo pomeriggio, i giallorossi hanno affrontato i francesi del Lille in un’amichevole estiva organizzata proprio dalla squadra francese. Grazie ai due assist di Edin Dzeko, i giallorossi si sono imposti per 3-2. Per la Roma si segnalano i gol di Under, Zaniolo e di Cristante, decisivo per la vittoria finale.

Marcatori: 19′ Weah, 51′ Ünder, 62′ Zaniolo, 73′ Araujo, 91′ Cristante

LILLE: Maignan (75′ Jardim); Çelik, Fonte (76′ Niasse), Edgar Ié, Bradaric (76′ Reinilido); André (84′ Show), Thiago Maia (59′ Soumaré); Weah (76′ Ouattarà), Ikoné (58′ Araujo), Bamba (76′ Pied); Remy (84′ Postolachi). A. disp.: Jakubech. All.: Galtier.

ROMA: Pau Lopez; Florenzi (72′ Spinazzola), Fazio, Juan Jesus, Kolarov; Cristante, Diawara (71′ Pellegrini); Ünder (71′ Antonucci), Zaniolo, Kluivert (71′ Perotti); Dzeko. A disp.: Mirante, Fuzato, Mancini, Schick. All.: Fonseca.

Arbitro: Brisard (FRA).

Note: ammonito Kolarov (R). Recupero 1′ pt, 3′ st.