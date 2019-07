Lille, ufficiale l’acquisto di Leo Jardim: grande colpo in prospettiva per il club francese, con l’arrivo del portiere brasiliano

Il Lille piazza l’ennesimo colpo in entrata, valido soprattutto in prospettiva futura, in pieno stile Luis Campos.. La società francese ha infatti annunciato tramite i propri canali ufficiali, l’acquisto del portiere Leo Jardim.

Il portiere classe ’95 arriva dal Rio Ave. In carriera il portiere brasiliano ha giocato anche col Gremio, vincendo la Copa Libertadores nel 2017. Contratto quinquennale, con scadenza a giugno 2024.