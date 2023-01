L’Inter studia il riscatto di Acerbi dalla Lazio: i dettagli

Francesco Acerbi, difensore dell’Inter, non vorrebbe tornare alla Lazio. Il club nerazzurro starebbe studiando il suo riscatto

Francesco Acerbi, difensore di proprietà della Lazio e in prestito con diritto di riscatto all’Inter, non vorrebbe tornare in biancoceleste dopo la rottura con i tifosi nella scorsa stagione.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il club nerazzurro starebbe pensando seriamente al riscatto del giocatore, fissato a 4 milioni, considerati troppi dalla dirigenza. Tuttavia, Marotta ed i suoi sarebbero fiduciosi di trovare un accordo al ribasso con la Lazio.