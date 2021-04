Scudetto, l’Inter vuole festeggiare il prima possibile: Zhang in Italia da giovedì

L’Inter vuole festeggiare il tanto agognato scudetto il prima possibile: Steven Zhang sarà in Italia a partire da giovedì

2 o 8 maggio. Queste le date cerchiate in rosso da Conte e da tutti i tifosi interisti, che ormai vedono vicinissimo il traguardo da tagliare. Manca un 5% (come direbbe il tecnico nerazzurro) e poi sarà festa grande alla presenza anche di Steven Zhang, che sarà in Italia da giovedì. Il numero uno del club tornerà nel nostro Paese dopo sei mesi e mezzo dall’ultima volta. Venerdì Zhang andrà ad Appiano Gentile per incontrare la squadra e caricarla in vista della trasferta di Crotone di sabato.

Come spiega La Gazzetta dello Sport, non è questo il tempo dei vertici societari. Prima c’è da conquistare uno scudetto che – dopo la sconfitta del Milan – dista solo 4 punti. La festa potrebbe partire già domenica in caso di successo dell’Inter allo Scida e mancata vittoria dell’Atalanta contro il Sassuolo. Se invece i bergamaschi dovessero superare la squadra di De Zerbi, ecco che Lukaku e compagni potrebbero festeggiare in casa contro la Sampdoria sabato 8 maggio. E lì sì che lo scudetto avrebbe tutt’altro sapore.