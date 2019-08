Lione, Andersen si presenta: «Il mio prezzo? Ripagherò la fiducia». Le parole in conferenza stampa del centrale ex Sampdoria

Intervenuto in conferenza stampa, Joachim Andersen si è presentato così nelle vesti di nuovo giocatore del Lione.

Le sue parole: «Il prezzo del mio cartellino? È una domanda che mi viene posta spesso, ma non spetta a me parlare di prezzo, bensì ai due club. Il club ha investito tanto su di me, e da parte mia non può che essere un complimento, e cercherà di fare del mio meglio per restituire la fiducia che mi è stata data».