Lione, Aulas non demorde: «Assemblea straordinaria per tornare a giocare»

Jean-Michel Aulas ha annunciato di aver indetto un’assemblea straordinaria per provare a far ripartire la Ligue 1

Jean-Michel Aulas, presidente del Lione, non perde le speranze e annuncia di aver indetto un’assemblea straordinaria per provare a far ripartire la Ligue 1.

RIPARTENZA – «Speriamo che, attraverso un’assemblea generale straordinaria, ci chiederemo se, da un punto di vista economico, non sia meglio seguire ciò che la Uefa ha detto fin dall’inizio, ovvero organizzare la fine del campionato a luglio e agosto».