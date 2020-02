Lione Juventus senza restrizioni: il comunicato dei club

Non ci saranno vincoli per i circa 2000 tifosi della Juventus che assisteranno alla partita di Champions League contro il Lione

Nessuna restrizione per i circa 2000 tifosi della Juventus che partiranno alla volta di Lione per assistere alla gara di andata degli ottavi di finale di Champions League. Ecco i comunicati dei club.

«L’Olympique Lyonnais prende atto della decisione, in data odierna, delle autorità francesi di mantenere nella sua configurazione iniziale la partita OL/Juventus prevista domani sera al Groupama Stadium. Ricordiamo che la partita si giocherà a sportelli chiusi, quindi solo i tifosi Lyonnais e italiani titolari di un biglietto saranno autorizzati ad accedere allo stadio».

«Un’informazione importante per tutti i tifosi che domani hanno in programma di assistere alla sfida di andata degli ottavi di finale di Champions League al GroupamaStadium di Lione. Le autorità francesi e l’Olympique Lyonnais comunicano che non sono previste, in questa occasione, particolari restrizioni per i fans bianconeri. Appuntamento dunque allo Stadio: fischio d’inizio del match alle 21!».