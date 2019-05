Lippi su De Rossi: «Mi spiace che non sia finita bene con la Roma»

L’ex ct della Nazionale Italiana, Marcello Lippi, ha commentato l’addio di Daniele De Rossi alla Roma e dell’operato di Totti

Nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di Tuttomercatoweb, l’ex ct della Nazionale Italiana ha parlato dell’addio di De Rossi alla Roma e dell’operato di Totti. Ecco le sue parole rilasciate a margine della premiazione della Hall of Fame: «Daniele è una di quelle persone a cui sono legato col cuore, mi dispiace che non sia finita così bene con la Roma. Anche per lui vale, in quanto grande uomo, la regola del ‘qualsiasi cosa farà nella vita la farà bene’, è capace di aggregare tutte le persone con cui lavora».

«Totti? Sta facendo una cosa molto intelligente, che dovrebbero fare tutti i calciatori con una grande carriera alle spalle. Staccare la spina, vivere la società e pensare a quello che è meglio fare, preparandosi a qualcosa di diverso».